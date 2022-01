Fiorentina, Vlahovic: "Napoli una grande squadra, ma siamo qui per fare la partita e vincere. Sul mio futuro..."

Ultime notizie calcio Napoli - Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ogni partita è importante ed oggi stiamo pensando solo al Napoli, non pensiamo alla sconfitta contro il Torino che è già archiviata. Oggi proveremo a vincere, il Napoli è fortissimo, una grande squadra con un ottimo allenatore, ma noi siamo venuti qui per fare la nostra partita e per vincere. Il mio futuro? La cosa più importante adesso è questa partita, non dobbiamo pensare ad altro. Nello spogliatoio è sempre difficile parlare dopo una partita, sono tutti nervosi. Non ci siamo detti niente subito dopo, mentre il giorno successivo ci siamo detti tutto in faccia per risolvere ogni problema e provare a vincere questa sera".