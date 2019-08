Erick Pulgar, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky: "Ho scelto la Fiorentina perché questo nuovo presidente ha preso tanti giocatori di qualità, vuole fare cose importanti e potrà permettere a me e alla squadra di arrivare in alto. Ho tanta voglia di allenarmi. Mihajlovic? Ho parlato con lui, mi ha detto solo che era contento per me, mi ha detto di dare tutto in questa nuova avventura".