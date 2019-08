Fiorentina, Lirola si presenta: "Voglio arrivare al massimo al match contro il Napoli!"

Ultimissime notizie calcio - Pol Lirola è il nuovo colpo piazzato dalla Fiorentina targata Rocco Commisso. Il terzino ormai ex Sassuolo nella conferenza stampa di presentazione ha parlato di quele che sono le sue intenzioni per il futuro prossimo, con la parola che inevitabilmente è stata dirottata sulle sue condizioni fisiche:

"Non è neanche una settimana che mi alleno con la squadra. Non abbiamo parlato di cose così specifiche. Devo prendere il ritmo e gamba per arrivare il 24 contro il Napoli al massimo. Penso che ci sarà tempo per parlare del ruolo".