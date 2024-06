Fiorentina, Italiano: "Addio deciso tutti insieme, era il momento. Ora sul futuro..."

Intervenuto in conferenza nel post partita di Atalanta-Fiorentina 2-3, Vincenzo Italiano, tecnico Viola alla sua ultima gara sulla panchina dei toscani, ha parlato dell'addio e dei motivi:

Vincenzo Italiano lascia la Fiorentina, le parole in conferenza

"La decisione definitiva l'abbiamo presa tutti insieme non tante settimane fa. Arrivi a un certo punto dove poi devi fermarti. Sono convinto che chi arriverà può proseguire con un percorso importante. Vado via migliorato e spero di aver lasciato qualcosa. L'unico dispiacere è di non aver portato la Conference League, ma come mi ha detto Gasperini i percorsi valgono e anche vengono ricordati. Futuro? Da domani ci penserò. Capirò quale scelta fare...".