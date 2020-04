Fiorentina, Cutrone: "Ho avuto tanta paura, che sollievo l'esito negativo del tampone"

Serie A - "In questo momento è necessario pensare alla salute, nonostante la nostra grande voglia di tornare in campo, anche se aspettiamo le decisioni delle istituzioni".

Lo ha detto l'attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone in una intervista al The Sun.

L'ex Wolves è stato tra i primi giocatori di Serie A ad essere contagiato dal Covid-19:

"Non posso dire di non aver avuto paura. Il Coronavirus è subdolo e nessuno lo conosceva, quindi all'inizio ero molto preoccupato per me e per chiunque mi era stato vicino. Poi man mano le cose sono migliorate e ho iniziato ad essere un po' più tranquillo. Il vero sollievo c'è stato quando il tampone è risultato negativo, solo allora mi sono tolto dalle spalle quel peso che sentivo. Un periodo difficile che ho superato grazie al sostegno della mia famiglia. Anche il presidente Commisso ci è stato molto vicino, così come tutta la dirigenza e i compagni. Il dottor Pengue e lo staff sanitario viola si sono sempre informati sul mio stato di salute, dandomi un sostegno incredibile".