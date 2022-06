Filippo Roma: "Mertens mi sta antipatico, alla Roma non lo voglio: vi ricordate cosa fece sotto la Curva Sud?"

Calciomercato Napoli - Filippo Roma, giornalista e inviato per il programma televisivo “Le Iene” ha parlato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Roma:

"Sinceramente non vorrei Mertens alla Roma, è forte ma mi sta antipatico, non dimentichiamoci il brutto gesto sotto la Curva Sud quando segnò a Roma, auspicherei acquisti di livello più alto, come forza, classe e anche età. Per il resto sono d’accordo, penso sia il Napoli l'avversario per il quarto posto. In questo momento sono ancora un po’ più forti, l’anno scorso potevano anche lottare per vincere lo scudetto. Sicuramente si avvicinano di più a Inter, Milan e Juve, ma rispetto a loro sono più fragili mentalmente. Io mi auspico però che la Roma tiri fuori qualcosa in più di un grigio quarto posto, significa Champions ma non ti fa sognare, spero che almeno in partenza si possa sognare di lottare per lo scudetto"