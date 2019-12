Filardi: "Gattuso, la vedo dura fare tiki taka a Napoli. Ancelotti ha pagato l'avere uno staff non alla sua altezza"

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, ha parlato nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ancelotti ha passato momenti terribili qui a Napoli e li ha gestiti bene anche a livello mediatico. Ha pagato il fatto che ha avuto uno staff inadeguato alla sua fama. Ha pagato colpe non solo sue. Si è concentrato molto sulla Champions e qualche risultato l’abbiamo visto. Mi piace il personaggio Gattuso, è un ragazzo che viene dal nulla. A sedici anni andò in Scozia facendo la gavetta seria, è un uomo vero e secondo me piacerà ai tifosi del Napoli. Giuntoli è bravissimo nel fare mercato sia in entrata che in uscita, ma come dirigente lascia a desiderare anche perché non glielo fanno fare. Champions? Non dobbiamo essere sempre pessimisti, al San Paolo il Napoli ha battuto diverse grande squadre. L’anno scorso seguivo Gattuso al Milan, crede molto nell’uscita palla al piede. Lui segue le orme di Sarri e sarà difficile a Napoli perché gli mancano certi uomini. Spero che il mercato possa aiutarlo perché fare tiki taka con questa squadra la vedo dura. Parma? Hanno un contropiedi sta coi fiocchi che è Gervinho. Poi c’è Kulusevski che è fortissimo”.