FIGC, l'ex dg Valentini: "Malagò ha ostacolato la ripresa della Serie A e sugli orari..."

Ultime calcio - L'ex direttore generale della FIGC Antonello Valentini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

"Come tutti i settori produttivi anche il calcio riparte, con cautela e nella piena osservanza delle norme di sicurezza. Penso che FIGC, il Consiglio federale e il presidente Gravina abbia saputo evitare trappole e schivare il fuoco amico. Quando leggo che il presidente Malagò dice che tutti escono a testa alta, gli consiglio di tenere la sua testa bassa visto quello che ha detto e fatto per rendere più difficile la ripresa del calcio. Algoritmo? Non sono convintissimo né entusiasta, ma si tratterebbe di una extrema ratio nel caso in cui non fosse possibile neanche disputare playoff e playout. In quel caso sarei per non assegnare lo scudetto. Orari partite?Che l'AIC si metta di traverso per partite alle 16.30 o alle 17.15 mi fa sorridere. In quegli orari si giocano Mondiali e Europei, si parla di atleti professionisti e di una situazione straordinaria. Se si ferma l'industria calcio si rischiano pesanti ripercussioni sul resto del sistema".