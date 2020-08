FIGC, Gravina sul triangolare del Napoli: “È bellissimo vedere nuovamente gli stadi aperti, è bellissimo vedere i tifosi nello stadio: è uno spot per il calcio”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Ho salutato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, mi dice che non rilascia dichiarazioni perchè è in visita strettamente privata, una visita di cortesia. Stessa cosa anche da De Laurentiis, abbiamo chiesto un commento sugli stadi aperti: “È bellissimo vedere nuovamente gli stadi aperti, è bellissimo vedere i tifosi nello stadio: è uno spot per il calcio”. Gravina mi ha autorizzato a riferire questo suo commento”