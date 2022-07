FIGC, Gravina sul calcio italiano: "Vittoria dell'Europeo? Non è stato un evento straordinario, lo possiamo ripetere"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della vittoria all’Europeo del 2021 in una intervista concessa ai microfoni di Sky:

"Rimane dentro la consapevolezza di aver centrato un risultato importantissimo. Abbiamo regalato agli italiani una vittoria importante che mancava da tantissimi anni in un momento di difficoltà e dato grandi gioie a tutta la popolazione. Non è stato un evento straordinario, ma che possiamo ripetere lavorando sulla progettualità e la capacità sistemica, insieme senza difendere i piccoli orticelli che ci allontanano dai risultati importanti. Le difficoltà ci sono sempre state e ci sono ancora. L’avvento del presidente Casini che si è reso protagonista e artefice di un avvicinamento fra gli interessi della FIGC e dei club, noi tuteliamo gli interessi del calcio italiano, dare ai tifosi un progetto straordinario che metta assieme tutti noi come nell’82, nel 2006 e lo scorso anno e per riproporlo dobbiamo lavorare tutti insieme. Credo che gli italiani amino il calcio e lo seguano, hanno bisogno di momenti in cui identificarsi ed esaltarsi in maniera collettiva, meritano un risultato importante. Non chiedono di vincere a tutti i costi, ma un segnale d’attaccamento ed è quello che dobbiamo fare con tutte le nostre nazionali che non sono né dei club né della federazione, ma di tutti gli italiani".