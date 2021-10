FIGC, Gravina: "Italia-Argentina si giocherà: mi piacerebbe a Napoli ma ci sono anche altre ipotesi"

Ultime calcio Napoli - Gabriele Gravina, presidente della Federazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Festival di Trento, come riporta Tuttomercatoweb:

"Io ho iniziato il 22 ottobre del 2018, Mancini già c'era. Ho avuto solo il piacere di confermarlo in quel momento, di parlare con lui e confrontarmi. Mancini ha brillantemente portato avanti il progetto, ho avuto solamente l'intuizione, prima dell'Europeo, di fare un gesto di grande fiducia e responsabilità, credendo nel progetto. Non è importante avere un allenatore che dice "vinco l'Europeo, vinco il Mondiale", non può essere indice di serietà. Chi è leale e onesto punta sul progetto, quello dipende da noi. Era giusto da parte mia, da parte della Federazione e dagli italiani, puntare sul rinnovo del contratto. Non lo abbiamo fatto solo per altri due anni, bensì per 4 anni fino al 2026. Questo è il mio ruolo che rivendico".