FIGC Campania, Zigarelli a CN24: "L'11 aprile ripartiranno tutti i campionati regionali: la situazione economica è bloccata, serve un recovery fund per lo sport"

Napoli Calcio - Carmine Zigarelli, presidente della FIGC Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"I campionati regionali partiranno domenica 11 aprile. Le società campane mi hanno dato fiducia per un nuovo mandato, la Campania ha risposto bene a quelle che erano le richieste per ripartire. Oggi abbiamo 28 società su 42 nell'Eccellenza, 7 su 15 per l'eccellenza femminile e una società calcio a 5. La situazione economica del calcio campano è bloccata per i motivi che sappiamo, confidiamo ci sia una recovery fund anche per lo sport per fare screening con controlli e quanto altro per poter continuare tutte le attività. Ci auguriamo che si possa ritornare al 30% di tifosi presenti allo stadio tra maggio e giugno".