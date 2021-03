Ferrario: "Il Napoli può lottare con chiunque per la Champions"

Napoli - L'ex difensore del Napoli (e anche della Roma) Moreno Ferrario è intervenuto in diretta a Marte Sport Live - tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio Marte dalle 19.30 alle 21: "Questo calcio non mi piace, senza pubblico, con la variabile Covid, con le polemiche per il Var... Detto questo Gattuso è stato troppo criticato, il Napoli ha subito eccessivamente il carico degli infortuni, ora può e deve lottare con chiunque per la zona Champions, Inter a parte. Se va via Gattuso chi perde di più? Sia lui che il Napoli. Se questa piazza o questo club ha bruciato uno come Ancelotti, che pure ha avuto colpe, per carità, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io spero che il Napoli vinca il terzo scudetto presto, ma serve continuità e progetto. Noi avevamo Diego, certo, ma anche uno come Bianchi che è stato importantissimo. Perchè non si marca più a uomo in area sui corner? Per la moda di qualche allenatore di fare il fenomeno, ma forse anche perchè non esistono più i difensori di personalità di una volta, o almeno sono pochi"