Ferrari svela: "C'è un retroscena di Osimhen con Calzona, la scelta può essere stata fatta dai senatori"

Calzona pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli, ci sono dei retroscena importanti per quello che sarà il prossimo tecnico e attuale ct della Slovacchia. Uno riguarda anche Osimhen.

Calzona

Retroscena Calzona-Napoli: spunta un aneddoto con Osimhen

Napoli - Il giornalista Fabrizio Ferrari ha raccontato a CalcioNapoli24 Live alcuni aneddoti su Calzona pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli:

"Calzona è un'allenatore stimato dalla piazza e soprattutto dallo spogliatoio. C'è un particolare che riguarda lui e Osimhen. Quando ha portato la Slovacchia agli Europei è venuto poi a vedere una partita del Napoli con l'Empoli per salutare Lobotka e da dietro Osimhen l'ha abbracciato forte e si è congratulato. Inoltre conosce bene la maggior parte della squadra e i meccanismi avendo lavorato con Spalletti anche. De Laurentiis avrà parlato con Hamsik e Lobotka che gli avranno detto di puntare su di lui. Farioli faceva il preparatore dei portieri di De Zerbi, guardate che sta facendo in Francia. Ha lavorato con Spalletti e può emularlo con le sue idee. Con Sarri ha imparato tantissimo e tanti lo stimano dei calciatori del Napoli, non era un semplice secondo. È uno che ha cambiato le piccole cose, ad esempio in Slovacchia ha abolito le 6 birre che bevevano i calciatori dopo la partita e inserito la coca cola. I senatori potrebbero aver dato delle indicazioni a De Laurentiis che ha avvertito che l'obiettivo Champions sta sfumando.