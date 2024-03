Ferrarese: "Il Napoli può fare risultato a Milano e Champions possibile! Sull'erede di Calzona..."

Intervenuto ai microfoni di Azzurro 99 su Campi FLEGREI Tv, Claudio Ferrarese, ex calciatore del Napoli, che ha analizzato l'ormai prossimo match contro l'Inter e la possibilità che resti Calzona in panchina: "Osimhen è un calciatore fondamentale in chiave Napoli, se non dovesse farcela a recuperare contro l'Inter sarebbe una grande perdita per gli azzurri. Il Napoli è un po' lontano dalla zona Champions, non può permettersi passi falsi. Mancano però ancora tante partite alla conclusione del campionato e la possibilità di recuperare c'è, e se dovesse esserci stasera l'assenza di Osimhen sarebbe ancora più dura questa sera.

Entrambe le squadre sono arrabbiate per quanto accaduto in Champions League, ma credo che il Napoli potrà fare risultato. Successore Calzona? Ci sono tanti allenatori di livello in giro, ma tutto dipenderà dall'arrivo in Champions League. Per la lotta alla quinta posizione, secondo me il Napoli deve fare la corsa sulla Roma, mentre Fiorentina e Atalanta non le vedo all'altezza. Con Tudor invece per la Lazio le cose cambieranno. Naturalmente il tutto considerando il quinto piazzamento valido per l'arrivo in Champions. Se invece la corsa è al quarto posto, è già più complicata"