Ferrara: "Ci sono speranze per il ritorno, ter Stegen ha salvato il Barcellona"

Notizie calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Pressing, trasmissione televisiva in onda su Canale 5 dopo Napoli-Barcellona 1-1. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Le occasioni vere le ha avute il Napoli nel momento in cui ha avuto la forza di stare più alto, ter Stegen è stato assoluto protagonista perché ha salvato il risultato. Buon pareggio, c'è speranza per il ritorno perché non ci saranno Busquets, Vidal e forse Piqué".