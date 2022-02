Calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Venezia-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il campionato non è mai stato chiuso, tutte le squadre stanno dimostrando di poter lottare per lo Scudetto. Alla fine ne vincerà solo una, ma è importante per queste società aver raggiunto un certo livello. Per il Napoli lo spauracchio della Coppa d'Africa è passato senza lasciare danni".