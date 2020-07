Ultime notizie calcio Napoli - Marco Ferrante, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio a proposito del futuro di Andrea Belotti:

"Per me andrà al Napoli. Hanno preso Petagna per poi girarlo al Torino. E' un'operazione fattibile. Poi ci sono gli Europei e deve essere all'altezza per questo palcoscenico, quindi gli serve un club di prima fascia".