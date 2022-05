Ferlaino: "Il Nord non offende il Sud ma soltanto Napoli: faccio un appello ai tifosi napoletani"

Calcio Napoli - Corrado Ferlaino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Extratime in onda su TV Luna. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Corrado Ferlaino:

"Voglio intervenire per dire una cosa che mi sta molto a cuore. Negli anni della mia presidenza, ma anche oggi, ogni volta che il Napoli va al Nord, viene offeso con determinati cori. Ci dicono delle sciocchezze, tipo che il Vesuvio deve eruttare. Quando non sento certe cose, quasi mi offendo perché quella del Nord è una manifestazione di inferiorità manifesta. Fateci caso: quelli del Nord non attaccano il Sud, ma solo il Napoli. Quando squadre come Salernitana, Palermo e Bari vanno sopra, non vengono certamente offese come capita a noi. Cari tifosi del Napoli, faccio un appello a tutti voi: non cadete nelle provocazioni. Quando i settentrionali vi offendono, limitatevi a rispondere con una risata: questi sono solo degli stupidi, non meritano alcuna considerazione"