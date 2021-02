FeralpiSalò, Magoni: "De Laurentiis va rispettato, ma non è stato corretto verso Gattuso cercare altri tecnici"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Oscar Magoni, DS della Feralpi Salò.

"Napoli-Atalanta? Sarà una grande partita. Gli orobici hanno grande entusiasmo ma a volte capitano gare storte. Ora c'è una gara di cartello, non credo però che la mentalità cambierà e giocherà a viso aperto. Con l'Atalanta azzeccare i risultati è veramente dura. Il Napoli vive una situazione interna che è incredibile. Gattuso è una persona seria e sta mettendo tutto, De Laurentiis anche ha portato il Napoli in alto e va rispettato. Sono cose spiacevoli, da direttore di default magari si punterebbe su un ambiente più sereno. Gattuso è stato confermato ma alle prime difficoltà si è cercato un altro tecnico, questo non va bene. Il tecnico deve fare la sua stagione, poi ci si siede e si vede cosa succede".