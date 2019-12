Federico Giampaolo a CN24: "Ho avuto Torreira al Pescara, ideale per il 4-3-3! Contatto tra il Napoli e mio fratello Marco dopo Sarri"

Ultime notizie calcio Napoli - Federico Giampaolo, allenatore della Recanatese, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ho avuto, quando ero alla guida della Primavera del Pescara, Torreira ed inizialmente nessuno gli dava credito. Poi, vedendolo giocare, si sono viste le sue doti. E’ stato poi alla Sampdoria con mio fratello dove ha fatto un grandissimo campionato, si fa sentire anche quando c’è da recuperare palla oltre che quando deve impostare. Faceva il playmaker alla Sampdoria e si fa sentire anche in interdizione. E’ nato trequartista ma il suo ruolo ideale è di fare il play davanti alla difesa. Ho giocato con Gattuso a Salerno, aveva una grande voglia come la si vede anche oggi. Con il Milan ha fatto bene l’anno scorso, è molto umile ma nello stesso tempo trasmette grinta e voglia alla squadra. Secondo me a Napoli può fare bene, mi è piaciuta la partita contro il Parma ma è stato sfortunato. il 4-3-3 è adatto ai calciatori del Napoli, è una rosa con grandissime qualità. C'è stato un contatto tra mio fratello Marco ed il Napoli dopo Sarri ma poi non si è concretizzato".