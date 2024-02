Ai microfoni di Televomero, Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'eventuale ritorno a Napoli di Marek Hamsik nello staff di Calzona:

"Marek Hamsik non tornerà a Napoli e menomale. Lo slovacco è stato un grandissimo calciatore, tutti noi abbiamo un grande ricordo. Ma ha il cuore di un piccione, se Aurelio De Laurentiis parla, lui si intimorisce, gli vengono i brividi di freddo. Non sarebbe il profilo ideale per il ruolo che vorrebbe ritagliargli il Napoli".