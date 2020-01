Fedele: "Stiamo facendo ridere l'Italia, il Napoli non ha nemmeno il coraggio di dire la verità su Allan! Ritiro finito dopo 6 ore, una società che non conta più niente"

Ultimissime calcio Napoli - Enrico Fedele è intervenuto a Canale 21 durante 'Il Bello del Calcio'. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Stiamo facendo ridere in Italia. Una società che dice che Allan non è convocato per infortunio e non ha il coraggio di dire che è fuori per una decisione punitiva! Stiamo facendo ridere tutti con i calciatori che vanno in ritiro e dopo sei ore se ne vanno, una società che non conta più niente. I calciatori ormai non vogliono più starci in questa società, ma devono scendere in campo e non giocare per la maglia o la società ma per loro stessi, cacciassero l'orgoglio. Io sono convinto che doman il Napoli vincerà".