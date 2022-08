Fedele: "Raspadori figlio della confusione del Napoli: Lozano fa più gol. Le finte di Kvaratskhelia non aiutano Osimhen"

Calcio Napoli - Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Raspadori è un acquisto da 9? Fa parte, oramai, di questa filosofia di confusione del Napoli. Sapete quanti gol ha fatto nelle ultime due stagioni? 16 gol. A parte che il Napoli prende i giocatori come se qualcuno si innamorasse di una bella donna, perché piace. Kvaratskhelia ha un suo credo: prima dribblare l'avversario, secondo fare la sterzata e terzo passarla. Ciò esalta il tifoso del Napoli, ma non fa bene ad Osimhen che ha bisogno di essere servito la palla in profondità. Io non boccio l'acquisto di Raspadori, ma non è un giocatore alla Mertens.

E vi dirò più: Lozano ha più gol del giovane attaccante italiano. Viene Kepa al Napoli, cosa farà Meret? Io queste cose non riesco a capirle, ma c'era bisogno di aspettare quasi l'inizio del campionato per capire le qualità del friulano".