Fedele: "Monza-Napoli? Avrei sospeso la partita nel primo tempo! Al posto di Osimhen uno che mi piace è..."

Calciomercato Napoli - "Calzona ha avuto ragione nel dire che nel primo tempo il Napoli non correva, perché addirittura dormiva. Nel primo tempo – ha detto il dirigente e opinionista Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - la prestazione degli azzurri è stata inguardabile, da sospendere la partita, poi c'è stata una sorta di reazione dei giocatori dopo la contestazione”

“Qualche mossa avventata e scellerata, sul piano tattico, di Palladino, il Monza si è squagliato ed il Napoli ha trovato tre prodezze dei singoli, che hanno risolto la partita. I calciatori sono spesso tacciati di essere dei mercenari e si prendono le colpe quando le cose vanno male, mentre gli allenatori prendono i meriti se si vince. La verità è che in campo ci va sempre la squadra.

Per la prossima stagione servono due difensori forti, Calafiori mi piace, è il difensore del futuro. Se vuoi rinforzarti davvero, certe cifre devi spenderle: perché non investire 40 milioni? Al posto di Osimhen un giocatore che a me piace è il centravanti dello Sporting Lisbona, lo svedese Viktor Gyökeres. Ha il fisico del culturista e segna tanto. Lo vogliono in parecchi: andava preso prima, temo che ora sia tardi”