Fedele: "Milik alla Juve? De Laurentiis non vuole rinforzare una concorrente! Prenderei il Papu Gomez"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gaetano Fedele, agente.

"Milik alla Juventus? Il discorso è prettamente economico, magari il Napoli potrebbe fare in qualche modo per guadagnarci il più possibili. Ora quanto vale realisticamente? Tutto quello che il Napoli prenderà è trovato a terra. Si potrebbe fare un discorso deontologico tra i due club per far sì che il Napoli possa prendere qualcosa invece che cederlo a zero. Molto complicato però trovare l'accordo. De Laurentiis potrebbe però non rinforzare una concorrente. Il Napoli ha perso con Milan, Inter e Lazio: di conseguenza non si riescono a gestire certe situazioni. Con la Lazio magari ci sono attenuanti. Il Napoli ne uscirà però rafforzato. In alcuni momenti però andava dato il colpo di grazia e non è stato fatto. Meglio Juric o Gattuso? Il primo, perché sta creando un calcio propositivo con giocatori medi, valorizzando al massimo quello che ha. Gomez? Giocatore di qualità eccelsa, fuori dagli schemi. Io personalmente lo prenderei ma non so a Napoli dove potrebbe giocare. Lo si mette trequartista? Chi gioca in questo ruolo dev'essere capace di fare tanti gol, anni fa invece erano prima goleador e poi trequartisti. Con il calcio moderno questo ruolo è venuto meno".