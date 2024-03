Fedele: "Il Napoli ha battuto la Juve perché fortunato, Natan e Lindstrom sono costati tanto e oggi non servono"

“Il Napoli ieri ha battuto la Juve perché è stato fortunato. Per me la Juve non meritava di perdere. Nonostante avesse sei giocatori al di sotto dei 21 anni la partita se l'è giocata. Il Napoli, invece, non mi è piaciuta. L'unica cosa che mi è piaciuta del Napoli - ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - è stata l'incursione sul calcio di rigore che è stata preparata".

Enrico Fedele commenta Napoli-Juventus