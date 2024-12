Fedele: "Conte deve chiedere scusa ai napoletani: qui ha giocato Diego, abbiamo storia e tradizione!"

Enrico Fedele commenta Lazio-Napoli intervenuto a Tele A. E non lo fa certo con toni soft dopo la pensate sconfitta: “Conte deve chiedere scusa a tutti i napoletani mortificati ieri dalle sue scelte. Conte non è il padrone del vapore: qui abbiamo una storia e una tradizione, abbiamo avuto il più grande di sempre e degli scudetti sono stati vinti. Tutto questo per dimostrare cosa? Che non ha i calciatori? Non ha rispettato i tifosi e si è fatto un autogol. Pagina bruttissima, sono mortificato e lo sono tutti i tifosi”.