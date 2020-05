Fase 2, il Ministro Speranza: "Il rischio zero non esiste"

Ultime Coronavirus - "Le settimane che arriveranno saranno ancora dall'esito non scontato e quindi i comportamenti individuali saranno la chiave veramente determinante. Abbiamo ancora bisogno di comportamenti corretti". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata in onda su Rai3.

"La prudenza e la gradualità - aggiunge Speranza - deve rimanere la nostra luce, la curva non si è alzata ma non si è neanche fermata, si è declinata dal lato giusto. Il lavoro fatto va nella direzione giusta e dobbiamo continuare su questa strada".

"Credo che le misure adottate, soprattutto in Europa, ci hanno consentito di superare la fase più difficile ma la Fase 2 è una fase di convivenza - continua Speranza - il virus lo abbiamo contenuto e le regole fondamentali continuano ad essere quelle del distanziamento, della mascherina e del non assembramento".

"Il rischio c'è, è sbagliato non riconoscerlo. Il rischio 0 non esiste ora, arriverà solo con il vaccino che mi auguro arrivi presto" dice il ministro della Salute.

"Fino ad allora si tratta di assumersi dei rischi ponderati e calcolati e provare a gestire una fase diversa - sottolinea - Per avere il rischio zero dovevamo mantenere il lockdown, ma avrebbe retto il nostro paese e la nostra economia? E' un grande tema che non si può nascondere".