Faraoni, l'ex allenatore: "E' stato una sorpresa per me, si è riscattato a Verona. Napoli? Giocherebbe diversamente"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Giuseppe Sannino, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il calcio si basa sul risultato ed il risultato bisogna andare a prenderselo per la strada più breve. Ora c’è la mania del possesso palla, ma per le caratteristiche del Napoli questa è una squadra che deve verticalizzare subito perché la velocità degli attaccanti è la sua forza. Gattuso chiede alla squadra di essere compatta in fase passiva per poi ripartire attaccando gli spazi e la scelta di Osimhen va proprio in questa direzione. Under è un giocatore fantastico, non capisco perché a Roma non gli venga concesso spazio. Anche Boga è molto interessante. Il calcio è velocità. Faraoni l'ho avuto al Watford ed è stato una sorpresa per me quest'anno. Sembrava un po’ perso, si è riscattato a Verona dove però gioca con esterno di centrocampo con una difesa a tre. Nel Napoli agirebbe da terzino ma sarebbe diverso, un conto è spingere avendo tre centrali dietro e un altro è avere sempre un occhio alla difesa”.