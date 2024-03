"Farà la difesa a 3", prossimo allenatore Napoli: arriva l'indizio

Napoli - Indizio sul prossimo allenatore del Napoli. Ci sono le dichiarazioni di chi proprio in questi mesi è in trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis riguardo il possibile passaggio in azzurro di Ardian Ismajli.

Nuovo allenatore Napoli, indizio sul prossimo tecnico

A raccontare un retroscena di mercato importante he riguarda il nuovo allenatore del Napoli è stato a 1 Station Radio Serxhio Mezi, procuratore di Ardian Ismajli che può essere proprio il prossimo colpo del Napoli. E' da mesi che il club tratta con il suo agente per il passaggio in azzurro. Queste le sue dichiarazioni sul possibile indizio:

“Quel che posso dire è che il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere un tecnico che predilige una difesa a tre. Si tratterebbe di un nome molto conosciuto. Ismajli ha giocato, in passato, in una difesa a tre. Sarebbe adatto ad uno schema come questo”.

Gli allenatori accostati al Napoli e che prediligono una difesa a tre sono:

Antonio Conte

Raffaele Palladino

Ivan Juric

Gianpiero Gasperini

Alberto Gilardino