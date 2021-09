Fabio Cannavaro: "Sogno di allenare il Napoli! Ho avuto dei contatti in Italia, vedremo" [VIDEO]

Ultime notizie sul prossimo allenatore del Napoli. Fabio Cannavaro ha parlato del suo sogno di allenare il Napoli e dei contatti avuti per allenare in Italia.

Fabio Cannavaro allenatore Napoli

Fabio Cannavaro parla a NapoliMagazine. Queste le sue parole:

"Il mio futuro? Tornare a casa per me è sempre un'emozione fortissima, sono andato via da Napoli che avevo 21 anni, adesso ne ho 48. Vorrei fare l'allenatore, ho fatto 6 anni in Cina, sicuramente ho fatto un'esperienza importante perchè mi ha permesso di sviluppare tutte quelle idee che inizialmente erano nella mia testa ma erano un po' in disordine, adesso le ho un po' più chiare e spero di poterle condividere prima possibile con dei giocatori, con una squadra perchè comunque la mia intenzione è quella di allenare qui in Italia o in Europa.

Se mi piacerebbe allenare questo Napoli? A chi non piacerebbe! L'ho sempre detto, sono stato sempre tifoso del Napoli, quindi per me sarebbe una doppia soddisfazione, ma in questo momento il Napoli ha un buonissimo allenatore, una bravissima persona e sa di calcio, questa è la cosa più importante.

Se potessi esprimere un desiderio da domani quale squadra dei miei sogni allenerei? I desideri me li tengo per me!".

