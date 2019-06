Fabio Cannavaro: "Sarri alla Juve, nessun tradimento. Sono professionisti. Ora il Napoli parte avvantaggiato, ma ci vuole Manolas con James"

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e della Juventus e campione del Mondo 2006 con l'Italia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni passaggi. 

Sarri alla Juve ¬ęsblocca¬Ľ la popolarit√† di Ancelotti a Napoli?

¬ęLasciamo perdere le questioni di tradimento, perch√© parliamo di professionismo. Secondo me a Napoli nella scorsa stagione da gennaio ha pesato il distacco abissale dalla Juve in campionato, che ha spento l’entusiasmo. Con Sarri la gente si divertiva di piu e sognava lo scudetto. Ora la situazione pu√≤ cambiare a favore di Carlo¬Ľ.

Perché Sarri è nemico?

Cosa vuol dire?

¬ęSpero non facciano “pagare” a Sarri e Conte i loro precedenti rispettivamente di antijuventinit√† e di juventinit√†. Il calcio √® fatto di campanili, ma le societ√† sono solide per ragionare sul progetto¬Ľ.

Dunque si aspetta una partenza sprint del Napoli. E se arriva James la piazza si accende.

¬ęUn avvio buono degli azzurri credo sia probabile. James di sicuro porta entusiasmo, ma da solo non basta per lo scudetto¬Ľ.

Cosa serve?

¬ęIl salto di qualit√† lo fai con Manolas. Il greco in coppia con Koulibaly sarebbe eccezionale. Sanno difendere alto e basso, nel breve e in campo aperto. Eccellenti nell’uno contro uno. Con due cos√¨ puoi attaccare con pi√Ļ uomini e creare superiorit√† numerica. I grandi club hanno centrali con queste caratteristiche per arrivare in fondo alla Champions. Il Liverpool Van Dijk, il Real Sergio Ramos e Varane. L’Ajax √® arrivato a un soffio dalla finale con De Ligt¬Ľ.