Ex Napoli, Iezzo: "Stravedo per Meret, ha tutto per diventare un fuoriclasse"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli:

“Il Napoli ha un carnet di portieri importante. Meret in Coppa Italia, Ospina che si mette in mostra domenica per domenica, è un reparto dove non c'è bisogno d'altro. Stravedo per Meret, ha tantissimo talento e tutte le qualità per diventare un grandissimo portiere. Dispiace sapere che viene utilizzato poco, senza contestare Gattuso, ma quando lo vedo in porta, vedo uno dei portieri più forti d'Europa da qui a tre, quattro anni".