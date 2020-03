Cobolli Gigli: "Alla Juventus uomini veri: difficilmente gli altri club troveranno lo stesso accordo con i calciatori"

Ultime calcio - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La Juventus ha fatto da apripista con il taglio stipendi grazie alla maturità di uomini come Chiellini e Buffon. Difficilmene le altre squadre potranno trovare lo stesso accordo con i propri calciatori. Sospendere i pagamenti marzo-aprile potrebbe essere la soluzione ma se poi dovranno essere comunque dati porteranno a problemi economici grossi. Quando si ripartirà, ci sarà ridimensionamento del calcio con cifre che non saranno più spropositate: non solo per gli stipendi ma anche per gli acquisti. Icardi, per esempio, è andato via con un riscatto di 70 mln del Psg, ma c'è da chiedersi se oggi, con la situazione attuale, la cifra resterebbe la stessa".