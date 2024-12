Evacuo a CN24: "Lukaku tonerà utile, fidatevi di Conte. Tra Neres e Kvara ecco chi scelgo"

L'ex attaccante della Lazio Felice Evacuo è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live:

"Lazio-Napoli? Un banco di prova interessante. Il Napoli sta facendo un campionato interessante ma la Lazio è partita alla grande anche in coppa. Lukaku? Credo che al di là del valore immenso, ha fatto solo grandi cose, ma è un giocatore che ha voluto Conte. Significa che è una garanzia, tornerà molto utile anche in futuro secondo gli schemi del Napoli. Ovvio che all'inizio ha fatto fatica ma adesso sta dando un grosso contributo al gioco del Napoli. Raspadori e Simeone? Per valore li tratterrei, Sappiamo che peso hanno avuto nella conquista dello scudetto. Ancora oggi possono dare un grosso contributo e possono tornare utili a Conte. In coppia con Neres o Kvara? Mi sarei trovato sicuramente meglio con Kvara! (ride ndr)".