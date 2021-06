Esposito a CN24: "Insigne-Italia, quanto lavoro oscuro ma che qualità! Meret? Giusto puntare su di lui. Gattuso stop, non può contare solo su se stesso"

Napoli Calcio - Massimiliano Esposito intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Italia? Ci aveva abituato a belle prestazioni e risultati importanti. Mancini ha lavorato bene, ha formato un gruppo e assemblato. Ragazzi che stanno bene insieme fuori e dentro il campo. Insigne e Di Lorenzo stanno facendo bene, quella è una conseguenza delle prestazioni di tutta la squadra. Lorenzo fa un lavoro oscuro e lavora anche in fase difensiva e di ripiegamento. Quello ti porta ad avere un piccolo calo fisico ma sopperisce con le doti e qualità tecniche che ha. Meret? Scelta giusta puntare su di lui. Aveva già dimostrato in questa stagione di essere un grande portiere. Stiamo parlando di uno dei portieri più forti d'Italia, ha margini di miglioramento ancora importanti. Ha dimostrato, nel finale di stagione, di essere all'altezza in maniera concreta. Gattuso-Tottenham? Non credo alle parole, forse la società non si è trovata su qualcosa con lui. Forse deve un attimo smussare il proprio carattere, nel calcio non puoi contare solo su te stesso. Ci vogliono i giusti compromessi. Procuratori? E' quello che deve aiutarti a cercare una squadra in estate quando vuoi stare tranquillo".