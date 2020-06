ESPN, Martinez: "Lozano non è Balotelli, è un grande lavoratore! Gattuso ha sbagliato a mandarlo in pasto ai giornalisti"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, ESPN Messico:

“I bravi giocatori sono adatti a tutti i campionati. Sicuramente c'è bisogno di tempo d'adattamento che Lozano non ha avuto. La notte in cui il Napoli ha deciso di entrare in un tunnel incredibile, Lozano ha fatto gol. Tuttavia Lozano non è Balotelli, si adatta, si applica, ha cercato sempre di lavorare per la squadra. Gioca con la testa, forse meno con il fisico che a Gattuso serve. Ciò che non condivido è metterlo alla berlina, può tranquillamente mandarlo via all'allenamento, ma non dire ai microfoni che rovina l'allenamento. Economicamente è un'immagine che fa male al club, è stato il più pagato, sono passati 10 mesi dal suo arrivo. Nel lavoro di un buon allenatore, e Gattuso lo è, c'è anche il saper difendere e valorizzare il capitale di un club: Lozano a 24 anni, lo è. Non l'ha difeso come dovuto, questo dal mio punto di vista. Il futuro? E' inevitabile pensare che un grande procuratore come Mino Raiola stia pensando ad una via d'uscita. Sicuramente c'è chi lo vuole".