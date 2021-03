ESPN, Martinez a CN24: "Lozano sta dimostrando di essere un top player dopo un primo anno difficile. Offerte? Mai mancate, ma il Napoli non lo cede"

Napoli - Daniel Martinez, giornalista di Espn, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Dopo un nomrale periodo di adattamento nella prima stagione, ora Hirving ha trovato la sua dimensione dimostrando tutta la sua forza. E' un ragazzo dedito al lavoro, duttile. La gestione finora è stata buona, anche in Nazionale ha dato contro il Costarica segnali importanti dopo l'infortunio. Certamente oggi ha la tranquillità per esprimersi al meglio nel Napoli, il merito è di un mix di cose. Lo scorso anno, quando stava iniziando ad ingranare con la rete contro il Salisburgo, è successo l'ammutinamento. Da quel momento in poi c'è stato il cambio allenatore con Gattuso che non lo vedeva. Sia da parte di Lozano che del mister c'è stata intelligenza nel fare cambiare le cose. Offerte? Ha sempre avuto offerte, può solo fare bene ma il Napoli ha fatto un investimento importante. Non penso voglia darlo via ora che è esploso. Hirving non cambia per cambiare, potrebbe farlo solo se potrà migliorare la sua carriera".