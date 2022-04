Empoli, Andreazzoli: "Napoli? Faremo valutazioni, ma non sarà rivoluzione: ci saranno avvicendamenti che ci hanno dato tanto"

Il tecnico dell'Empoli Andreazzoli vinse all'andata con Spalletti l'1-0 al Maradona e fu l'ultimo successo in campionato dell'Empoli che nel 2022 è ancora all'asciutto di vittorie:

«Non manchiamo di volontà, avevamo fatto una settimana stupenda di allenamenti. Ma a volte capita, anche per l'avversario a cui non riesci a prendere le misure. L'autorete può avere tolto equilibri ma abbiamo perso quell'identità che non possiamo assolutamente perdere».

Contro il Napoli ci sarà una rivoluzione in difesa?

«Non la chiamerei rivoluzione, lo abbiamo sempre fatto. Sono avvicendamenti che in passato ci hanno dato tanto e non hanno tolto nulla al comportamento della squadra: faremo valutazioni rispetto agli avversari e alla condizione».