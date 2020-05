Emery contro l'Arsenal per l'acquisto di Pépé: "Non è pronto, preferivo Zaha"

Calciomercato - Uno dei duelli di mercato più appassionanti dell'ultima sessione estiva di mercato è stato senza ombra di dubbio quello tra Napoli ed Arsenal per Pépé, talento ex Lille poi finito ai Gunners dove, però, ha faticato e non poco ad imporsi fino a questo momento. Proprio a tal proposito l'ex allenatore del club di Londra ha parlato in una lunga intervista concessa al Daily Mail come esempio dei dissidi avuti con la prioprietà:

"Pepé? Un ottimo giocatore, ma con lui serviva tempo. Avrei preferito uno come Wilfried Zaha, che conosceva la Premier e aveva dimostrato di saper vincere da solo certe partite. La società scelse Pepe per il futuro, ma io dissi che dovevamo vincere subito".