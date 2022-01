Ultime notizie calcio Napoli - Elif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Arriviamo da due partite importanti, in cui abbiamo fatto bene. Questa è ancora più importante e dobbiamo fare meglio per andare avanti. La Coppa Italia è molto importante per noi e vogliamo fare bene. In attacco abbiamo tutti calciatori forti e per me è troppo facile giocare con tutti loro".