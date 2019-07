Eljif Elmas, nuovo acquisto e centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Se ho sentito Pandev? Mi ha detto di apprezzare tanto questa maglia, so della forza di questa squadra. Mi ha detto di apprezzare l'appoggio dei compagni, è una squadra adatta per me".