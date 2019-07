Elmas su Ancelotti: "E' un sogno essere allenato da lui, presto per parlare di tattica. Durante la trattativa..." [VIDEO CN24]

Eljif Elmas, nuovo acquisto e centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Che effetto fa essere allenato da Ancelotti? Per me è un sogno, per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che il mister può dare. Indicazioni tattiche? E' presto per parlare con lui di tattica, non voglio subito sbilanciarmi. Sono cose fra me e Ancelotti, sono passati solo due giorni e quindi andiamo avanti e si lavora certamente sulla tattica". Lombardo aggiunge: "Fatemelo dire, i risultati fisici di questo ragazzo sono stati definiti eccezionali".

"Se ho sentito Ancelotti nel corso della trattativa? La telefonata di Ancelotti ha avuto un forte peso nel prendere la decisione".