Elmas da brividi: "Vincere a Napoli non è come vincere al Nord Italia! Lo scudetto lo porterò nel cuore per sempre" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Elif Elmas, intervistato dallo youtuber Blur, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli che confermano l'indissolubile legame del calciatore macedone con la piazza partenopea, sottolineando la gioia di aver potuto vincere trofei a Napoli:

"Ho vinto al Napoli una Coppa Italia e lo scudetto, vincere a Napoli sai quanto è difficile. Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore, vincere con il Napoli non è come vincere con: Inter, Milan o Juventus, loro vincono tutti gli anni, sono abituati. Il Napoli no, vincere lì è diverso"

A quel punto Blur, noto tifoso della Roma, scherzando ha affermato:

"Beh, lo dici ad un romanista, lo capisco bene".

Elmas con Blur

A quel punto, si è poi conclusa l’intervista, non prima di un nuovo messaggio per il Napoli. Elmas ha infatti regalato una maglia del Red Bull Lipsia a Blur, una t-shirt da gioco di colore blu, con il nome dello youtuber. Una volta presa la maglietta, il macedone ha affermato: “Blur, blu come il Napoli”, scatenando le risate di quest’ultimo, conscio della rivalità sportiva della sua Roma e del Napoli.

Ecco il video: