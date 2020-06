Elkjaer: "Difficile che in italia possa ripetersi la favola del mio Verona, la Coppa Italia potrà far decollare la carriera di Gattuso"

Notizie calcio - Preben Elkjær, ex attaccante dell'Hellas Verona Campione d'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"In Italia vince sempre la Juventus e le grandi squadre diventano sempre più grandi e le piccole viceversa. Agli ottavi o quarti di Champions League ci arrivano sempre le stesse squadre. Difficile che si possa ripetere una sorpresa come il mio Verona o il Leicester in Inghilterra. L'Atalanta sta facendo benissimo ed è una favola che sta facendo innamorare l'Europa. La squadra del Napoli mi piace molto e con Sarri hanno fatto il miglior gioco d'Italia anche se adesso alla Juventus non riesce a fare lo stesso. E' probabile che a Napoli ci sia stata più predisposizione da parte della squadra mentre alla Juventus non è così. La finale di Coppa Italia non è stata una grande partita ma per Gattuso era importante vincere un titolo e avere la convinzione nel suo lavoro".