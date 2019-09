Durante: "Lozano ha grandi qualità, c'è però un dubbio che va chiarito. Sorrido quando leggo problemi difensivi del Napoli con Manolas e Koulibaly..."

Sabatino Durante ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Tra Colombia e Brasile è stata una gara godibile, la definirei un classico. Allan? Far parte della Seleçao è tanta roba perchè è tra le prime cinque nazionali al mondo pur non essendo una superpotenza come gli anni scorsi. Per me è un giocatore importante che dà alternative ad una mediana tecnica come quella brasiliana. Giocare nei titolari non è facile però da avere. Lozano? Per me ha qualità tecniche e non solo, ho solo un dubbio: gioca 50-60 a grande livello poi cala di rendimento. La tenuta fisica per tutta la partita è da rivedere, lo dicono i dati statistici. Bisogna vedere se è un giocatore da far subentrare dalla panchina o da titolare. Che sia un giocatore importante e di qualità non ci sono dubbi. Lozano in questo momento è un buon rincalzo ai tre piccoletti davanti, poi il tempo dirà se potrà prendergli il posto. Per me i problemi del Napoli sono in mezzo al campo dove manca equilibrio. Mi viene da ridere che bisogna stare attenti in difesa quando hai la coppia Manolas-Koulibaly"