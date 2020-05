Duka: "La Uefa il 17 giugno prenderà una decisione definitiva su come terminare le Coppe. Contratti in scadenza? Trovata la soluzione"

Ultime notizie Napoli - Armand Duka, presidente federcalcio albanese e membro comitato esecutivo Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Le nostre squadre sono ritornate ad allenarsi, speriamo di iniziare il 3 giugno con il campionato maggiore. Abbiamo fissato tutte le date dettagliate. Siamo in attesa della risposta del nostro governo. Nel nostro protocollo se c'è un caso di contagio, abbiamo deciso per la quarantena del singolo e non di squadra. La FIFA ha proposto di spostare il termine dei contratti in scadenza quest’anno vista l’emergenza. Ora questa indicazione va recepita dalle varie Federazioni calcistiche. Il 17 giugno prenderemo una decisione su come terminare le competizioni europee e su quale sarà il giorno ultimo per far terminare i campionati. Dobbiamo aspettare la ripresa o meno di tutti i campionati nazionali per decidere"