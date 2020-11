Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha dichiarato a Sky Sport:

"Come appassionato di calcio, ha dispensato tanta felicità ed emozione con le sue gesta e giocate. Il ricordo della mia generazione, ma anche in quella futura: la sua immagine resterà per sempre nel mondo del calcio. E' stato il più grande di sempre? Rappresentava un'icona già allora, era un campione. Le emozioni che ha generato sono indimenticabili".