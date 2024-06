Dragusin: "Voglio andare ancora avanti all'Europeo, devo tanto al Genoa"

Radu Dragusin è stato uomo mercato a gennaio, quando il Genoa lo ha venduto al Tottenham per 25 milioni di euro. Oggi è una delle colonne della Romania che ha passato il turno come prima del gruppo dopo il pari per 1-1 con la Slovacchia oggi a Francoforte. E proprio nella zona mista della Deutsche Bank Arena ha parlato in esclusiva con Diretta del suo obiettivo recentemente raggiunto.

Hai fatto un grande salto quest'anno, dal Genoa al Tottenham. E adesso sei agli ottavi con la Romania...

È una stagione che fino a questo momento è andata molto bene. E ho intenzione di continuare ancora il mio cammino con la Romania.

È stato un anno di lancio per te.

Sicuramente sono cresciuto tantissimo, e sono andato al Tottenham dove è un altro mondo, dove hai solo da imparare. Però voglio crescere ancora e raggiungere obiettivi più alti.

Genoa cosa ti ha insegnato?

A Genova sono cresciuto tantissimo grazie all'ambiente che c'è. E la gente, la gente che ci sostiene, tutto lo staff. È una società dove c'è tanto da imparare. E li ringrazio tantissimo per l'affetto che mi hanno dimostrato durante il mio tempo lì. Adesso col Tottenham andrai a giocare in Europa, dopo l'esperienza attuale con la Romania. Per ora il futuro sembra già importante. È quello che volevo. Il mio obiettivo era raggiungere i livelli più alti del calcio e voglio fare il meglio possibile per riuscirci.

Un messaggio per mister Gilardino dopo questa qualificazione?

(Sorride). Il mister lo saluto tanto. Questa stagione abbiamo continuato a parlare e faccio l'in bocca al lupo a lui e al Genoa per la prossima stagione.